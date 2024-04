Premier League 2023/2024, Manchester City a valanga sul Luton: Guardiola capolista per una notte

Pomeriggio intenso nella 33° giornata della Premier League 2023/2024, che ha visto andare in scena ben quattro partite alle ore 16:00. Tutto facile per il Manchester City, che mette pressione all’Arsenal e al Liverpool vincendo 5-1 all’Etihad Stadium contro il Luton. I Citizens di Pep Guardiola possono così godersi una notte in testa alla classifica, in attesa appunto degli impegni di domani per i Gunners di Arteta e i Reds di Klopp. Già in vantaggio dopo meno di due minuti grazie all’autogol di Hashioka, il City ha chiuso i conti nel secondo tempo con il raddoppio di Mateo Kovacic e il rigore trasformato dal solito Erling Haaland. Sussulto d’orgoglio nel finale per gli ospiti, che all’81’ accorciano le distanze con Barkley salvo poi subire il poker messo a segno da Doku e addirittura il 5-1 di Gvardiol nel recupero.

Prosegue invece il momento difficile del Brighton di Roberto De Zerbi, che non va oltre l’1-1 sul campo del Burnley archiviando la quarta partita consecutiva in campionato senza vittorie. Accade tutto negli ultimi minuti, con i padroni di casa in vantaggio al 75′ grazie al gol di Brownhill ma subito raggiunti al 79′ dall’autogol di Muric. Il Brighton resta decimo in classifica e perde probabilmente le ultime velleità europee per questa stagione.

Chi festeggia è il Brentford, che batte 2-0 lo Sheffield United compiendo un passo forse decisivo verso la salvezza e condannando allo stesso tempo gli avversari a una sempre più probabile retrocessione in Championship. Pareggio prezioso per il Nottingham Forest, che fa 2-2 con il Wolverhampton e rimane appena fuori dalla zona retrocessione.