Finisce 0-0 lo scontro diretto salvezza tra Lecce e Genoa al Via del Mare. Nel 2024 la squadra salentina ha mancato l’appuntamento con il gol in 20 partite di Serie A ed è stato il peggiore anno di sempre per i pugliesi sotto questo punto di vista. Il 2025 non parte quindi nel modo sperato: la formazione di Marco Giampaolo non trova la rete e sale a 17 punti, agganciando il Cagliari che nel pomeriggio ha battuto il Monza. Punto prezioso invece per il gruppo di Vieira che si porta a 20 punti in classifica. Il Genoa ha guadagnato 11 punti nelle ultime cinque trasferte di Serie A, subendo un solo gol.

IL RACCONTO DELLA GARA

Tante le occasioni nella prima frazione di gioco. La prima, al 12′, a favore del Lecce con Dorgu che calcia su suggerimento di Coulibaly e costringe Leali a respingere in corner. Al 21′ altro squillo del Lecce: De Winter perde palla, Krstovic si mette in moto e lascia partire un destro a giro da fuori area che si stampa sul palo. Al 42′ il Genoa colpisce un doppio legno: Vitinha salta Gallo e fa un assist perfetto a Thorsby che prende la traversa da due metri. Sulla ribattuta è Pinamonti a provarci: il centravanti calcia bene, ma fa tremare la traversa per la seconda volta in pochi secondi. All’intervallo Vieira opta per un cambio: dentro Ekhator, fuori Miretti. Al 56′ però è il Lecce a sfiorare l’1-0: Guilbert fa un lancio di 40 metri dalla difesa, Dorgu vince il duello in velocità con Martin e calcia, ma ancora una volta Leali è attento e difende bene il primo palo. Al 65′ la risposta è affidata a Pinamonti che mette giù il pallone e scarica il diagonale, ma Falcone è bravo a bloccare a terra. All’83’ Giampaolo si gioca la carta Karlsson, ufficializzato ieri dopo l’operazione in prestito col Bologna, ma il risultato non cambia.

LE PAGELLE

MIGLIORE IN CAMPO – Guilbert 7. Attento nei disimpegni, fa buona guardia sul suo lato di competenza. Una delle migliori occasioni del match, sui piedi di Dorgu, nasce da un suo lancio lunghissimo dalla difesa.

PEGGIORE IN CAMPO – Miretti 5. Non incide. Vieira lo toglie all’intervallo.

ARBITRO – Marinelli 6. Direzione di gara ordinata

TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Guilbert 7, Baschirotto 6.5, Jean 6.5, Gallo 6 (28’st Pierotti 6); Coulibaly 6.5, Pierret 6, Rafia 5.5 (28’st Helgason 6); Dorgu 6.5, Krstovic 6 (39’st Rebic sv), Morente 5.5 (39’st Karlsson sv).

In panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Oudin, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa, Kaba.

Allenatore: Giampaolo 6

GENOA (4-3-3): Leali 6.5; De Winter 6, Bani 6.5, Vásquez 7, Martín 6; Thorsby 5 (43’st Masini sv), Badelj 6 (20’st Kasa 6), Frendrup 6.5; Vitinha 6.5 (25’st Zanoli 6), Pinamonti 6.5, Miretti 5 (1’st Ekhator 6).

In panchina: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereira, Vogliacco, Sabelli, Marcandelli, Ankeye, Balotelli, Melegoni. Allenatore: Vieira 6.5

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6 NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Kasa. Angoli: 9-4. Recupero: 0’pt, 4’st.