Lecce, D’Aversa: “Rimontare col Sassuolo è difficile, un plauso ai miei ragazzi”

Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, ha parlato nel post gara della sfida contro il Sassuolo. “Non era semplice, era la quarta partita in due settimane. Rimontare contro il Sassuolo è difficile, i ragazzi sono stati bravi a pareggiarla. Potevamo cercare di portare risultato pieno ma non era semplice. Quando eravamo sotto un’altra squadra avrebbe perso equilibrio, noi invece no. Devo fare un applauso ai miei ragazzi”.

Poi ha proseguito: “Siamo una squadra che deve mettere intensità in campo, non siamo solo ripartenza, sappiamo anche costruire da dietro. Veniamo da un periodo che tra infortuni e squalifiche c’era meno brillantezza, ma oggi abbiamo tirato fuori un’ottima prestazione. Potevamo fare meglio sulle palle inattive. Ho trovato un gran gruppo di lavoro, da quando abbiamo iniziato non sono mai stato insoddisfatto per intensità e impegno, sono orgoglioso”. Poi su Pongracic: “E’ veloce, ha stacco di testa, sa costruire, gli mancava solo la continuità a causa dell’infortunio dell’anno scorso, ma la società che lo conosceva già ha saputo prenderlo, può fare ancora meglio”.