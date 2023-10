Futsal, Qualificazioni Mondiali: l’Italia vince contro la Repubblica Ceca per 6-5

L’Italia Futsal vince contro la Repubblica Ceca nelle Qualificazioni Mondiali, termina 6-5. Sotto 2-0 dopo appena 5’, gli Azzurri la riprendono a soli 10 secondi dalla sirena conclusiva, trovano il vincente di Fabricio Calderolli, autore di una tripletta. L’Italia sale così a 6 punti in classifica, a una sola lunghezza dalla Spagna, che ha pareggiato in Slovenia. Gli Azzurri attendono adesso lunedì la partenza per la Repubblica Ceca, mercoledì 11 la quarta giornata di questo cammino verso il Mondiale di Uzbekistan. Grande prestazione da parte degli azzurri, primo tempo che si chiude sul 4-3 pieno di emozioni. Una rimonta sul finale e quando mancano solo 10”, arriva l’ultimo disperato assalto dei cechi che non vanno a segno: l’Italia vince, il PalaErcole fa festa.