Lecce: Corvino in giallorosso per tre anni con opzione per il quarto

Pantaleo Corvino e il Lecce continuano la loro avventura. Lo aveva già annunciato il presidente Sticchi Damiani al termine della scorsa stagione dopo la salvezza raggiunta. Nella serata di ieri è arrivata la firma. Prolungamento di tre anni con opzione per un quarto anno aggiuntivo. “Dopo averlo preannunciato a giugno questa sera ci siamo ufficialmente legati per altri tre anni, anzi quattro in considerazione dell’opzione per un anno aggiuntivo, con un unico obiettivo comune: non lasciare trascorrere un giorno senza far crescere il club in mentalità, solidità, strutture, vivaio ed organizzazione. Tutto è possibile, con l’aiuto della nostra gente”, così il numero uno giallorosso sui social.