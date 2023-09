Juventus, Sky: Bonucci decide di agire per vie legali per danni di natura professionale e d’immagine

In giornata i legali di Bonucci, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, agiranno per vie legali nei confronti della Juventus. La richiesta sarebbe un risarcimento danni di natura professionale e d’immagine dovuta alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione. Secondo il giocatore, le situazioni in cui si è trovato dopo essere stato messo ai margini della rosa sono state ritenute “anomale” per un professionista, come il fatto di dover svolgere allenamenti serali in orari differenti rispetto a quelli dei compagni. Oppure il fatto di non avere accesso a palestra, piscina e ristorante. Il giocatore si è sentito abbandonato ed è per questo che ha deciso di intraprendere vie legali.