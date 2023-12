Lecce-Bologna, Lykogiannis come Maradona: gol bellissimo su punizione (VIDEO)

di Giorgio Billone 3

E’ un gol sensazionale su punizione quello di Charalampos Lykogiannis in Lecce-Bologna, che ricorda, con un paragone azzardato ma non troppo, quello ben più famoso di Maradona, sempre da quella mattonella, il 3 novembre 1985 contro la Juventus, anche se con dovute proporzioni e una posizione diversa. La traiettoria del greco, e il modo in cui calcia, però, sono da perla rarissima. Di seguito ecco il video.