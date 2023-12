Le Havre-Psg, espulso Donnarumma dopo dieci minuti: entrata killer col piede (VIDEO)

di Giorgio Billone 46

E’ una follia totale quella di Gianluigi Donnarumma in Le Havre-Psg. Il portiere dei parigini viene espulso dopo appena dieci minuti per un intervento senza senso con il piede all’altezza della testa dell’avversario, dopo aver sbagliato un’uscita fuori dalla propria area. Il portiere italiano ex Milan non protesta e abbandona il campo scurissimo in volto per l’ennesimo errore di questi ultimi mesi. In alto e di seguito il video.