Lecce-Bologna, Baroni: “Voglio fare una partita vera. Per il futuro c’è tempo”

“Voglio fare una partita vera. Punto. Come me, anche i miei calciatori. È una partita di Serie A, domani si gioca Lecce-Bologna, la trentottesima giornata. Le feste si faranno la sera, ora vorrei una partita vera”. Lo ha detto il tecnico del Lecce, Marco Baroni alla vigilia dell’ultima giornata di campionato. La squadra giallorossa ha centrato la salvezza a Monza e ora si prepara alla sfida con i rossoblù di Thiago Motta. Poi ci sarà tempo per discutere del futuro: “Non sono un celebratore di me stesso – spiega l’allenatore in conferenza -. Domani finiamo il campionato, poi ci sarà tutto lo spazio per fare tutte le valutazioni del caso. Qui c’è gente leale, con il direttore ci siamo sempre confrontati, anche battibeccando difendendo forte i nostri principi. Sono sempre andato avanti per la strada che ritenevo migliore, ma il mio futuro non è un problema. C’è tempo…”. Poi un bilancio: “Io lo ritengo un bilancio professionale positivo. Abbiamo fatto tutti insieme un percorso bello, perché non era scontato lo scorso anno vincere e perché sono state fatte scelte ancora più coraggiose la scorsa estate. Io sono contento del mio lavoro. Anche io avrò il mio momento, anche io dovrò avere riconoscenza per quello che ho fatto, se c’è, ma ora la palla continua a girare”.