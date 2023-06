Atalanta-Monza, Palladino commenta il rinnovo: “Non potevo non restare un’altra stagione”

“Prima di tutto, volevo ringraziare la società per il rinnovo del contratto. Non potevo non restare qui un’altra stagione, abbiamo creato una grande famiglia e c’è sempre stata stima e fiducia tra il sottoscritto e la dirigenza e grande riconoscenza nei confronti del Dottore (Galliani, ndr) e del Presidente (Berlusconi, ndr)”. Così Raffaele Palladino, allenatore del Monza, apre l’ultima conferenza stampa pre-partita alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. “Da lunedì penseremo alla nuova stagione, abbiamo una base importante e si ripartirà da quella. Ora pensiamo a chiudere bene quest’annata”.

“Ciò che è stato fatto non dobbiamo dimenticarcelo – prosegue Palladino – ma l’anno prossimo si ripartirà da zero e sarà ancora più difficile. Tanti ragazzi che abbiamo in prestito torneranno alla base, li ringrazio per tutto quello che hanno dato. Chiunque ha indossato la maglia del Monza ha dato tutto”.

In chiusura, una battuta si Ibrahimovic: “Sono sincero, non abbiamo parlato di calciatori. Zlatan è un campione, valuteremo tutto, per i grandi campioni è ovvio che ci sia sempre spazio, ma anche per tanti altri”.