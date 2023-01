Lecce: dal Bayern Monaco arriva in prestito il difensore classe 2004 Janitzek

Colpo in casa Lecce: secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi hanno chiuso per l’arrivo di Justin Janitzek dal Bayern Monaco. Difensore, classe 2004, Janitzek è atteso già domani in Puglia per le visite mediche. Il ragazzo arriva in Serie A in prestito, con diritto di riscatto, ma non ha ancora esordito con i “grandi”, né in Bundesliga né in Champions League. Da molti è considerato prorio l’erede di Kiwior, neo sposo dell’Arsenal, arrivato dallo Spezia.