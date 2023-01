Roger Federer torna a sciare: “Così bello essere di nuovo in pista” (VIDEO)

di Giorgio Billone 66

Che sia con una racchetta in mano o con gli sci, la classe è sempre quella per Roger Federer, che ha postato sul proprio account Instagram un video che lo riprende mentre è intento a sciare. Il fuoriclasse di Basilea, che pochi mesi fa ha dato l’addio al tennis, sembra essere in gran spolvero almeno sulle nevi, dove torna dopo 15 anni dall’ultima volta: “Sono passati 15 anni, è così bello tornare sulle piste”, scrive come didascalia il campione. Ed è sempre un bel vedere.