La permanenza di Rafa Leao al Milan al termine di questa stagione sembra sempre più difficile, con il portoghese che potrebbe salutare il Diavolo e intraprendere una nuova avventura della sua carriera.

La stagione di Leao è stata pienissima di alti e bassi, come è d’altronde sempre accaduto in questi anni in rossonero fatta eccezione per la stagione in cui si è arrivati alla conquista dello Scudetto. Il tricolore conquistato nel 2022 dal Milan è stato sicuramente il punto più alto della carriera di Leao, e non a caso l’ex Sporting e Lille è stato poi premiato come miglior giocatore di quel campionato. Un rendimento eccellente, una stagione indimenticabile, ma forse anche irripetibile. Il Leao visto in quel campionato non si è praticamente mai più visto, se non a sprazzi e a fasi molto alterne. In questa stagione sono tante le partite in cui ha deluso, come altrettante sono quelle in cui è stato decisivo. Un rendimento troppo altalenante e una gran parte di tifoseria che oramai è contro di lui a causa del suo atteggiamento.

Anche e soprattutto per questo motivo non è escluso che Leao possa salutare al termine del campionato, ma non è altrettanto certo che il portoghese possa anche salutare l’Italia. Oltre all’interesse del Liverpool di cui si è parlato nei giorni scorsi, con i Reds pronti ad un assegno da cento milioni di euro, su Leao potrebbe clamorosamente fiondarsi anche la Juventus, ma solo ad una condizione.

Leao alla Juventus con Pioli: pazza idea di Giuntoli

Strappare Rafa Leao al Milan non sarà affatto semplice, e questo lo sanno tutte le squadre che proveranno ad intavolare una trattativa con la dirigenza rossonera per acquistare il portoghese. Il Diavolo, forte della clausola rescissoria da 175 milioni, farà la voce grossa in sede di mercato, e chiederà non meno di cento milioni per far partire il suo top player.

La Juventus potrebbe seriamente pensare ad un affondo per Leao, ma ad una sola condizione: l’arrivo in panchina di Stefano Pioli. Qualora dovessero concretizzarsi i rumors degli ultimi giorni, che vorrebbero Thiago Motta via dalla Juve e l’attuale allenatore dell’Al Nassr sulla panchina bianconera, allora Leao potrebbe diventare un vero obiettivo. Proprio con Pioli, infatti, Leao ha toccato l’apice della sua carriera, e lavorare nuovamente insieme all’ex tecnico del Milan potrebbe essere per lui un toccasana.

Una trattativa complicatissima, ai limiti dell’impossibile, ma si sa come nel mercato può succedere di tutto. E anche un clamoroso passaggio di Leao dal Milan alla Juventus non può essere escluso a priori.