Lazio-Torino, striscione di alcune tifose per Milinkovic: “Non andare via” (FOTO)

Uno striscione per Sergej Milinkovic-Savic allo stadio Olimpico in occasione di Lazio-Torino, match della trentunesima giornata di Serie A. Opera di alcune tifose biancocelesti che hanno parafrasato una canzone di Vasco Rossi: “Sergio non andare via, non lasciare che sia una storia d’amore buttata via”. Il centrocampista serbo è in scadenza nel 2024 e secondo indiscrezioni non ci sarebbe ancora l’intesa per il rinnovo. A 28 anni, dopo otto stagioni in biancoceleste, il miglior marcatore straniero della storia della Lazio potrebbe decidere di fare una nuova esperienza all’estero. I tifosi però non si rassegnano e anche la qualificazione in Champions League potrebbe essere una carta da giocare.