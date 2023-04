Atalanta, Gasperini al lavoro verso la Roma: Lookman non ci sarà, dubbio Pasalic

L’Atalanta prosegue la preparazione e gli allenamenti verso la partita con la Roma, in programma lunedì sera alle 20:45 in un Gewiss Stadium che sarà gremito in ogni ordine di posto incluso il settore ospiti. Scontro diretto per l’Europa che conta, con Gasperini che però dovrà fare a meno di Ademola Lookman: l’anglo-nigeriano lavora ancora a parte per la distrazione muscolare al bicipite femorale destro e non sarà della partita, lo staff medico spera di poterlo recuperare per il match contro il Torino. Chi invece è in dubbio è Mario Pasalic, che si è allenato sul campo anche se a parte. Saranno invece sicuramente out Vorlicky, Ruggeri e Hateboer, con solo Ruggeri che potrebbe tornare a disposizione nel finale di stagione.

Diversi dubbi di formazione per Gasperini, che deve fare anche i conti con le diffide di Ederson, Maehle e Zappacosta. In porta potrebbe giocare Sportiello e non Musso, Hojlund dovrebbe essere preferito a Zapata per fare coppia con Boga.