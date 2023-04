Highlights Musetti-Tsitsipas 4-6 7-5 3-6, semifinale Atp Barcellona 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

Gli highlights del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, valevole per la semifinale del torneo Atp di Barcellona 2023, in cui il tennista azzurro si è arreso in tre set. 6-4 5-7 6-3 il punteggio in favore di Tsitsipas, che si è imposto dopo 2h28′ di gioco ed ha staccato il pass per la finale. Ecco il video dei momenti salienti e dei migliori scambi della partita.

LA CRONACA DEL MATCH