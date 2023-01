Lazio, tegola Immobile: lesione di primo grado alla coscia destra, tempi di recupero incerti

Tegola per la Lazio in virtù dell’infortuni occorso a Ciro Immobile. Il tecnico biancoceleste si è sottoposto in serata a esami clinici e strumentali alla Paideia ed è stata evidenziata una “lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra”, riporta il sito ufficiale del club: “Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”, si legge. Tempi di recupero dunque non ancora quantificabili e incerti.