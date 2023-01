La federcalcio del Messico è ancora alle prese con la scelta del nuovo ct, dopo l’addio di Gerardo Martino in seguito al deludente Mondiale in Qatar. Il nome principale sarebbe quello di Marcelo Bielsa, stando a quanto riportato da Espn. Sarebbe proprio Bielsa il preferito dai piani alti della federazione, convinti anche dalla precedente esperienza in Messico all’Atlas.