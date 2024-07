Lazio: svelata la terza maglia per la stagione 2024/25

La Lazio e Mizuno hanno svelato la terza maglia della squadra biancoceleste per la stagione 2024-2025. “È un cuore che batte a caratterizzare la nuova maglia third della Lazio: un battito che parte dal logo presente all’altezza del cuore e che si propaga come un’onda. È il cuore di tutti i laziali che batte per la Prima Squadra della Capitale. Per questo kit, di colore nero, il Club torna a proporre il logo aquilotto in forma esagonale, questa volta virato nel colore ‘azure blue’, utilizzato anche per la grafica ad onde, il logo Mizuno e gli inserti sui bordi delle maniche“, spiega la società biancoceleste.

“Da qualunque parte tu venga o qualunque cosa ami fare, la Lazio rimane la tua ”unica fede”, la tua ”unica passione”. Il concept di tutte e tre le maglie di questa stagione è l’iconico slogan ”One faith, One passion”, applicato in ideogrammi giapponesi sul retro della maglia, sotto il colletto. Produzione sostenibile e riduzione dell`impronta di carbonio sono punti fermi per Mizuno e Lazio: i due brand lo ribadiscono con questo nuovo kit, realizzato in poliestere riciclabile al 100%, mantenendo elevati standard di traspirabilità e qualità“, aggiunge il club. Questo nuovo Third Kit è disponibile nei negozi ufficiali Lazio Style 1900 del club, sullo store online laziostylestore.com e presso i rivenditori autorizzati Mizuno e su mizuno.com.