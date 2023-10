Lazio, sosta preziosa per Sarri: Luis Alberto e Immobile a riposo

La Lazio sfrutta la pausa per recuperare le energie. Questo l’obiettivo di Maurizio Sarri che cercherà di far rifiatare i suoi assi e recuperare gli acciaccati. Tanti i baby della Primavera di Sanderra aggregati alla prima squadra: tra loro Renzetti, Ruggeri, Di Tommaso, Gonzalez, Napolitano e D’Agostini. Diversi i giocatori, invece, che utilizzeranno questa settimana per tornare al top. A partire da Ciro Immobile, fermo per l’ematoma al flessore rimediato prima della sfida con l’Atalanta, e Luis Alberto, leggermente affaticato ma non in dubbio per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Rimarrà a Formello anche Provedel, fermato da un colpo all’anca mentre a lasciare Formello è Mattia Zaccagni. L’esterno biancoceleste, infatti, ha smaltito i problemi alla caviglia e risponderà alla chiamata della Nazionale di Spalletti per le partite contro Malta e Inghilterra.