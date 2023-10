Cagliari, 4-1 contro il Carbonia in amichevole

Il Cagliari ritrova i gol. Per ora solo in amichevole, ma Claudio Ranieri spera di avere buone risposte anche nei prossimi impegni ufficiali. A Carbonia i rossoblù hanno giocato allo stadio “Zoboli” contro i padroni di casa, battuti 4-1: reti di Petagna, Viola, Pavoletti e Jankto. Al 14’ la prima rete: Jankto parte da destra si accentra e serve Petagna che a tu per tu con il portiere non sbaglia. Al 16′ della ripresa un sinistro al volo di Viola vale il raddoppio. Il terzo gol è di Pavoletti su assist di Zappa al 39′, poco dopo tocca a Jankto siglare il 4-0. Gloria anche per i padroni di casa al 43’ con De Gradi per il 4-1 finale.