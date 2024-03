Lazio: rescindono i membri dello staff, è rimasto solo Martusciello

In casa Lazio si lavora in modo serrato per il futuro della panchina. Dopo le dimissioni di Sarri, al momento il tecnico è il vice Giovanni Martusciello, che però è rimasto da solo. Il resto dello staff, infatti, ha rescisso in queste ore, trovando l’accordo con la società per l’addio: “Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali”.

Nell’allenamento di oggi i cinque membri dello staff di Sarri non erano presenti e c’era solo Martusciello. Che pare avere le ore contate: il club è in contatto con diversi allenatori, Tudor, Scaloni e Gattuso i principali favoriti, per ingaggiare non un traghettatore, ma un allenatore a lunga scadenza per un progetto duraturo.