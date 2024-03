Atletico Madrid-Inter: cori razzisti tifosi spagnoli contro Vinicius, Liga sporge denuncia

La Liga spagnola denuncerà quelli che ha definito “deplorevoli cori razzisti” rivolti all’attaccante del Real Madrid, Vinícius Jr, da parte dei tifosi dell’Atletico Madrid, fatto avvenuto prima della partita di Champions League contro l’Inter. Un video sui social mostra un piccolo gruppo di ultras dell’Atletico saltare e intonare il coro “Vinícius scimpanzé”. La Liga ha annunciato che denuncerà l’atto alla Procura per crimini d’odio, spiegando di voler agire in maniera forte per dare un esempio, anche se i cori sono avvenuti in una competizione diversa e fuori dallo stadio.

La Liga, a seguito di questo, ha affermato di essere “profondamente impegnata a garantire che il calcio sia uno spazio libero dall’odio e continuerà a perseguire incessantemente qualsiasi atto di razzismo, omofobia, violenza, odio, indipendentemente dalla competizione”. Sono stati segnalati cori discriminatori nei confronti di Vinícius anche da parte dei tifosi del Barcellona prima della partita contro il Napoli di Champions League di martedì, immortalati in un video postato da Cadena Ser, quindi sarà molto probabile l’arrivo di un provvedimento simile a quello contro i tifosi dei colchoneros.

Lo stesso giocatore è andato all’attacco: “L’Uefa intervenga. Spero che abbiate già pensato di punirli. E’ triste che questo accada, perfino in una partita in cui non gioco”.