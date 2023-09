Lazio, Sepe: “Sono contento di essere qui. Sarri? Ha una cura maniacale dei dettagli”

Il nuovo portiere della Lazio, Luigi Sepe, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dei canali ufficiali del club, ha commentato i suoi primi giorni in biancoceleste: “Sono contento di essere in questa squadra, credo di poter dare una mano dato che conosco Provedel e anche il modulo utilizzato da mister Sarri. Ivan è diventato più maturo rispetto a qualche anno fa. Sarò utile anche negli allenamenti. Sarri lo conosco da molto e non è cambiato negli anni. Ha una cura manicale dei dettagli. Ho scelto il numero 33 perché mi è sempre piaciuto, l’ho indossato anche nella mia prima avventura con la maglia del Lanciano”.