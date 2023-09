Inter, pace fatta tra Cuadrado e gli ultras: niente fischi, promesso sostegno al giocatore

Tra Juan Cuadrado e gli ultras dell’Inter è pace fatta. L’esterno ex Juventus era stato accolto con scetticismo proprio per il suo passato in bianconero, ma già in occasione del suo arrivo a Milano i tifosi nerazzurri del settore più caldo di San Siro avevano aperto al colombiano, chiedendo un incontro con il giocatore. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’incontro tra Cuadrado e gli ultras ha avuto luogo la scorsa settimana. Dopo i fischi al suo ingresso in campo nei primi due match casalinghi della stagione, adesso anche Cuadrado avrà il suo coro e il sostegno del suo nuovo pubblico. La svolta arriverà dopo la sosta e in una partita diversa dalle altre: il derby. Cuadrado proverà a farsi trovare pronto, con una curva che è pronta a sostenerlo.