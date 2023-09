Qualificazioni Europei 2024, la Spagna travolge la Georgia: 7-1 con tripletta di Morata

La Spagna travolge la Georgia 7-1. Dopo la sconfitta contro la Scozia, la nazionale di De La Fuente – che ieri non ha potuto allenarsi per un ritardo nell’arrivo delle attrezzature – sale a 6 punti nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei del 2024. La prima frazione di gioco è un monologo delle Furie Rosse. I palloni toccati da Kvaratskhelia si toccano sulle dita di una mano e la squadra ospite chiude sul 4-0 i 45′. Per il primo gol bisogna comunque aspettare 22′. Cross di Asensio e colpo di testa vincente di Alvaro Morata. Al 27′ il 2-0: Fabian Ruiz fa partire un tiro cross e Kvirkvelia in spaccata realizza l’autogol che indirizza definitivamente la contesa. La Georgia non riesce ad arginare il dominio spagnolo, che assume dimensioni ancora più grandi. Dopo un gol annullato al 30′ a Fabian Ruiz, otto minuti più tardi Dani Olmo si libera e scarica la conclusione del 3-0. Al 40′ tocca invece a Morata festeggiare il poker e la doppietta personale. Poco prima del duplice fischio, De La Fuente perde Asensio e Dani Olmo per infortunio. Al loro posto c’è spazio per Williams e soprattutto per il classe 2007 Lamine Yamal, che con i suoi 16 anni e 57 giorni diventa il più giovane calciatore ad aver vestito la maglia delle Furie Rosse. Al 48′ la Georgia accorcia le distanze. Merito di Chakvetadze, neo entrato, che sfrutta un cross dalla sinistra per beffare Unai Simon (tutt’altro che impeccabile) con un tiro di punta. La Spagna si riaccende e dilaga. Al 66′ il terzo gol di Morata, al 68′ il 5-0 firmato da Williams mentre al 74′ c’è spazio anche per la prima gioia di Yamal. Novanta minuti in campo per Kvaratskhelia, che si accende nel finale con due conclusioni nel finale che terminano di poco a lato.