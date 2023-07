Lazio, Sarri: “Milinkovic-Savic è una risorsa, ma deve avere la testa libera. Giuntoli farà bene alla Juve”

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha concesso un’intervista a Sportitalia nella quale il tecnico biancoceleste ha toccato diversi temi a partire da quelli legati ovviamente al calciomercato. Personaggio chiave in tal senso è Milinkovic-Savic, che tra un anno andrebbe in scadenza di contratto: “Per me questo non è un problema, lo è per la società – spiega Sarri – Per me rimane un ragazzo straordinario e una risorsa tecnica, visto che tra gol e assist ha contribuito a creare 40 situazioni. Però deve avere la testa libera, non essere troppo coinvolto in queste dinamiche contrattuali.” Possibile anche l’arrivo di un vice Immobile: “Io non faccio il mercato, altrimenti a Lotito farei un miliardo di danni. Però se vogliamo tenere Felipe Anderson sull’esterno allora serve qualcuno già pronto, se invece Felipe ogni tanto possiamo metterlo al centro dell’attacco allora possiamo anche prendere qualcuno di giovane da far crescere con più calma.”

Altro tema quello del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus, un dirigente che Sarri conosce molto bene: “In questo periodo storico è quello che serve alla Juventus, ho paura per noi che li rimetterà a posto. Certo, non so quanto tempo ci metterà. E’ un fenomeno nel ricostruire, ha grande coraggio nelle scelte. E poi la Juventus ha giocatori molto forti, Vlahovic e Chiesa torneranno a fare stagioni di alto livello. Quest’anno Allegri si è trovato davanti a difficoltà enormi.“ Infine su altri profili apprezzati a livello di mercato: “Mi piacerebbe molto allenare Berardi, ma anche Maxime Lopez e Frattesi mi intrigano. Torreira? Mi è piaciuto moltissimo alla Sampdoria, ma anche alla Fiorentina.”