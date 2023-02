Lazio-Sampdoria, Luis Alberto: “Gara difficile, serve anche fortuna per questi gol”

“La partita era complicata, la Samp è una squadra fisica che non merita la posizione in classifica che ha. Noi non siamo stati al nostro livello, in questi casi devi metterci di più e avere la fortuna di fare questi gol”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio Luis Alberto, autore del gol che ha regalato la vittoria contro la Sampdoria. “Vedo un altro atteggiamento della squadra, siamo lì fino all’ultimo, poi magari puoi perdere lo stesso. Oggi non abbiamo giocato benissimo – ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport – ma abbiamo vinto e questo prima ci mancava. In questo momento sto bene fisicamente e per quello sto giocando, quello che faccio piace al mister e al gruppo. Fossi stato male, sicuramente sarei stato in panchina”, ha concluso.