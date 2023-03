Lazio-Roma, Romagnoli a Mourinho: “Non ci sarà il terzo derby giusto?”

“Ho sognato un esordio così nei derby. E’ un passo importante perché è uno scontro diretto, li abbiamo vinti entrambi, non credo ci sia anche il terzo per la Roma no? Ora festeggiamo e ci godiamo la sosta. Noi preferiamo parlare dopo il campo, non prima. Eravamo già carichi, poi abbiamo letto quella frase ed è stato un motivo in più per vincere”. Queste le parole del difensore della Lazio Alessio Romagnoli in risposta a quelle dette da Mourinho prima del derby in occasione dell’uscita dei biancocelesti dalla Conference League