Chef Cannavacciuolo insultato dai tifosi del Torino, lui reagisce: “Ci vediamo dopo” (VIDEO)

di Antonio Sepe 8

Lo chef Antonino Cannavacciuolo, presente allo Stadio Grande Torino per la sfida di Serie A tra i granata e il Napoli, è finito nel mirino della Curva Nord del Toro. L’uomo, allo stadio per un regalo dei figli in occasione della festa del papà, è stato infatti insultato dai tifosi, che gli hanno riservato dei cori offensivi. In risposta, Cannavacciuolo – mantenendo un certo aplomb – non si è scomposto e, con l’amaro in bocca, ha detto: “Ci vediamo dopo“. Ecco il video dell’accaduto.