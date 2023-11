Lazio-Roma 0-0, Romagnoli: “Volevamo vincere, ma siamo calati fisicamente. Bello giocare il derby”

“È un punto importante, ci dispiace però perché volevamo vincere il derby. Se avessimo vinto avremmo fatto un bel passo in avanti in classifica. Quando non si può vincere è meglio tenersi un punto e andare avanti. Adesso c’è la sosta, dobbiamo recuperare, perché abbiamo speso tanto in queste partite. Loro hanno fatto il loro gioco, noi abbiamo preso la partita in mano nel primo tempo, poi siamo calati fisicamente. È un percorso lungo, perché non abbiamo iniziato bene, ma dobbiamo riprendere subito a vincere, perché ne abbiamo bisogno tutti quanti. A ogni modo è stato bello giocare il derby, la partita che tutti sognano di giocare”. A dirlo è il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ai microfoni di Dazn al termine del derby pareggiato per 0-0 oggi contro la Roma.