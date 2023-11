Inter, Marotta: “La Juventus è la favorita per lo scudetto, siamo consapevoli della nostra forza”

Il direttore sportivo dell’Inter Marotta ha parlato, ai microfoni di Dazn, nel pre partita della sfida contro il Frosinone: “Per la lotta scudetto secondo me la Juventus è favorita. Possono programmare una partita a settimana, a differenza nostra che ne abbiamo due. Spero ci sia un campionato avvincente fino alla fine. Anche Napoli e Milan saranno in corsa fino alla fine. Noi abbiamo dato continuità al nostro progetto, siamo consapevoli della nostra forza e speriamo di portare avanti tutte le competizioni. I ragazzi sanno che non gli verrà regalato mai niente e hanno imparato a soffrire, ma dobbiamo migliorare e limitare le sorprese in campionato. Per quanto riguarda il contratto di Lautaro, ne stiamo parlando con tranquillità. Sia Inter che giocatore remano nella stessa direzione”.