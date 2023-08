Lazio, ripresa immediata a Formello: al lavoro verso il Genoa

Archiviata la sconfitta all’esordio contro il Lecce, la Lazio si è rimessa al lavoro in vista della prima gara casalinga in campionato contro il Genoa (domenica, ore 20:45). A Formello i titolari del Via del Mare si sono limitati a svolgere una seduta di scarico. Al contrario, dopo il riscaldamento, i calciatori che non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto un lavoro atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto. Sui social, intanto, i biancocelesti non nascondono la delusione per la sconfitta. “Non è quello che ci aspettavamo, ma sono convinto che faremo grandi cose. Dispiace soprattutto per i tanti tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine”, ha scritto Ciro Immobile, autore del gol del momentaneo 0-1. Patric – sceso in campo dal 1′ – carica l’ambiente: “Non è stata la partenza che volevamo. Continuiamo a lavorare. Testa alla prossima”. Deluso anche Pedro, entrato nella ripresa: “Sfortunati nel finale ma è solo la prima di campionato e dobbiamo continuare, testa alla prossima!! Forza ragazzi”.