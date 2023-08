L’Agente di Zaniolo: “La Premier League un sogno, in Italia c’era la possibilità Milan con Maldini”

Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, è stato intervistato da Radio Sportiva: “Quando è arrivata questa opportunità in Premier con Aston Villa e Monchi abbiamo lavorato con Galatasaray. È stata dura convincerli, ma è il sogno di tutti i giocatori quello di andare in Premier League. Questa era una grossa opportunità: ringrazio il Galatasaray e il suo presidente per aver realizzato il sogno di Nicolò per una trattativa che all’inizio è stata complicata, ma che poi abbiamo portato a casa con il piacere di tutti. In Italia? credo che solo nel Milan di Maldini ci siano state alcune cose. Le cose stavano andando per il verso giusto ma poi è cambiato tutto in dirigenza e non sono state riaperte. Nicolò sarebbe stato comunque felice di restare in Turchia, pensava alla Champions ed era contento. Poi è arrivato l’Aston Villa e abbiamo visto com’è andata”.