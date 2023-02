Lazio, Pellegrini: “Stimo molto Sarri. Derby? Gara da ex come le altre”

“La presenza di Sarri è stata una spinta ulteriore per venire qui. Lo stimo molto per come vede il calcio. Tutti mi hanno parlato molto bene di lui, penso di avere le potenzialità per convincerlo”. Lo ha detto il terzino della Lazio Luca Pellegrini nella conferenza stampa di presentazione a Formello. Buone impressioni sullo spogliatoio: “Non sono rimasto stupito, molti li conoscevo, come Romagnoli, Patric e Zaccagni. Mi sono ambientato subito benissimo, è un gruppo importante”. E aggiunge: “Il mio primo obiettivo ora è la conferma qui, voglio far parte della rosa anche per la prossima stagione, la Nazionale è la conseguenza di quanto si fa nel club”.

Poi un commento sul derby, che vivrà da ex visto il passato nelle giovanili giallorosse e in prima squadra: “La stracittadina è una partita importante, ma vale tre punti come le altre. Ci saranno delle emozioni che penso di saper gestire. La Roma è parte del mio passato come Juventus, Cagliari ed Eintracht, sarà una partita da ex come tutte le altre”.