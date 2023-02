Parigi 2024, Abodi su neutralità di russi e bielorussi: “Firma dolorosa ma posizione ferma contro la guerra”

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione dello studio “L’impatto economico dei Mondiali di Scherma Milano 2023” ha parlato del documento inviato da 35 paesi al CIO in cui si chiede chiarezza sulla possibile partecipazione degli atleti russi e bielorussi come neutrali ai Giochi di Parigi 2024. “Ho firmato un documento a nome del governo come titolare della delega Sport e giovani – ha dichiarato Abodi -. La nostra è una posizione nella quale la compattezza contro la guerra e contro chi l’ha scatenata diventa fondamentale. Non è stata una firma facile, è stata una firma dolorosa perché io ho sempre pensato che lo sport dovesse essere, e mi auguro possa continuare a esserlo, un corridoio di dialogo. Ma ci sono momenti nei quali bisogna assumere una posizione ferma. Anche se l’ultimo capoverso della lettera lascia uno spazio al confronto, magari meno clamoroso e mediatico ma mi auguro efficace”.