Lazio, Pellegrini: “Ritrovare mister Sarri è stato uno dei motivi per venire qui”

“Sento la Lazio come casa mia per i tantissimi motivi che ho elencato anche negli scorsi mesi. Penso che ci siano tutte le componenti per poter far bene quest’anno. Il gruppo è fantastico, lo staff anche, sono felice“. Lo ha detto Luca Pellegrini, appena tornato in biancoceleste, con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto, ai microfoni di Lazio Style Channel.

Nei primi sei mesi in biancoceleste, da gennaio, aveva accumulato solo 7 presenze in campionato, ma l’ex Juventus ha scelto di lavorare di nuovo con Sarri: “Ritrovare il mister è stata, come a gennaio, una delle motivazioni per venire qui. Aver lavorato con lui in questi sei mesi può essere un vantaggio, parto sicuramente da una base più alta rispetto a gennaio. So cosa mi chiede e cosa vuole che faccia in campo“.

E sulla squadra: “La Lazio che ritrovo è molto competitiva, secondo me il livello si è alzato tanto, anche in allenamento si vede un’intensità sempre molto alta. Quest’anno ci sono i presupposti per fare bene. Ora sono determinato a dare un apporto maggiore rispetto a quello degli ultimi mesi“.

La Champions League attende i biancocelesti: “L’Olimpico nelle notti europee sarà fantastico, partendo dal presupposto che per me la nostra tifoseria è sempre la più bella – ha spiegato Pellegrini -. Sono sicuro che nelle notti di Champions ci regalerà grandi soddisfazioni. Obiettivi? A livello personale spero di diventare un titolare di questa squadra per poter dare un apporto continuo. Ma deciderà il mister, io devo pensare a lavorare bene“. A Formello, intanto, la squadra biancocelete si è sottoposta a una doppia seduta sul campo. Domani alle 16 è in programma la conferenza stampa di presentazione di tre nuovi acquisti biancocelesti: Valentin Castellanos, Gustav Isaksen e Daichi Kamada.