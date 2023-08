Calcio a 5, Mondiali non vedenti: niente paralimpiadi per gli Azzurri

Dopo la sconfitta subita contro l’Argentina ai quarti di finale, l’Italia sperava a Birmingham di potersi riscattare contro l’Iran, partita che aggiudicava ai vincitori la finale per il quinto posto ai Mondiali di Calcio B1 non vedenti e la partecipazione alla Paralimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale è stata piegata dagli avversari solo ai calci di rigore, ma la ferrea difesa non è bastata per la vittoria. Va così in fumo il sogno di qualificarsi per la prima volta nella storia alle Paralimpiadi, dopo anni di sforzi.