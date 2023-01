Ciro Immobile “è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali“. A renderlo noto è il club biancoceleste attraverso una nota ufficiale. Nessuna grande novità per l’attaccante, che “prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”.