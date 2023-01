Lazio-Milan, rivedi la conferenza stampa di Pioli (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 15

“L’aspetto più importante in cui migliorare è quello mentale, ricordiamoci come abbiamo battuto la Lazio l’anno scorso”. Stefano Pioli tuona alla vigilia della sfida contro i biancocelesti all’Olimpico e ricorda il crocevia Scudetto dello scorso anno. Di seguito, ecco la conferenza stampa integrale del tecnico rossonero alla vigilia di un match fondamentale per la stagione.