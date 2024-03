Lazio-Milan, Lotito furioso: “Ci faremo valere in altre sedi opportune. Superato ogni limite”

“Quando il gioco assume questi connotati devono esserci altri organismi preposti. Manca l’affidabilità del sistema e bisogna ricorrere a istituzioni terze che pongono fine a questa situazione incresciosa. Soprattutto per quelli che sono i valori dello sport. Oggi abbiamo superato tutti i limiti possibili e immaginabili. Mi assumo la responsabilità di dire che la squadra di farà valere nelle sedi preposte perché nel momento in cui un sistema non è in grado di garantire l’affidabilità dovrebbe porsi interrogativi e dare risposte concrete”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, ai microfoni di DAZN, dice la sua sugli episodi che a suo dire hanno visto condannata la squadra biancoceleste nella sconfitta casalinga con il Milan. “Non posso rimproverare nulla oggi alla squadra, ha combattuto fino alle fine e hanno avuto occasioni per coronare il risultato sportivo – spiega il numero uno del club biancoceleste – Nella vita ci sono valori che vanno rispettati, come quello delle regole e il merito”.

“Oggi queste cose sono venute meno. Le partite si vincono e si perdono, ma stasera non c’è responsabilità da parte della squadra. Bisogna far rispettare le regole e con questo sistema le regole non vengono rispettate. Non mi aspetto risposte dalle istituzioni, so perfettamente le istituzioni a quali rivolgersi e con quali mezzi intervenire. Ci sono le condizioni per farlo. Oggi è successa una cosa non giustificabile, l’obbligo della società è di intervenire”, conclude Lotito.

“Io non faccio l’arbitro, ma l’arbitro dovrebbe capire quando arriva il punto di equilibrio o di rottura. Di Bello? Io non parlo con gli arbitri, ho visto come ha arbitrato. Ritengo che, come ho detto anche oggi, è giunto il momento che la Lega abbia una conduzione terza perché il sistema non è più in grado di garantire terzietà”, ha aggiunto sugli arbitri. Poi su Sarri: “Non ho nessun tipo di contrasto con l’allenatore, ho un confronto dialettico volto a comporre e mai a distruggere. Chiaro che se i risultati dipendono da fattori esterni bisogna agire in altre sedi. Nessuno ha messo in discussione Sarri, mi pare che oggi sia stata una sconfitta forzata”.

Intervenuto in seguito a Sky Sport, Lotito alza i toni: “Come Lega di Serie A abbiamo deliberato di voler uscire dalla Federazione perché non riteniamo più che questo sistema possa garantire i valori dello sport e le necessità della Lega di Serie A. Cosa faremo? Lo capirete quando alcune istituzioni si muoveranno per fare ripristinare quelli che sono i valori dello sport”.