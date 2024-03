Lazio, Martusciello: “Mai pronunciato parole contro la squadra o Sarri, ho solo dato disponibilità alla società”

“Non ho mai pronunciato parole che potessero andare contro la squadra, contro Sarri, di cui ho profonda stima, o altre componenti. Ho semplicemente dato la mia disponibilità alla Società, che mi ha prospettato questa possibilità. Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso“. Così l’allenatore Giovanni Martusciello – come si legge in un comunicato ufficiale sul sito della Lazio – “in riferimento al virgolettato apparso questa mattina su un quotidiano”.

In attesa di capire chi guiderà la Lazio da qui a fine stagione, per il momento è stato il vice di Maurizio Sarri a prendere il controllo delle operazioni. Intanto, tramite i social, alcuni giocatori biancocelesti hanno voluto ringraziare il tecnico toscano per tutto ciò che ha fatto. “In oltre due anni e mezzo sotto la tua guida ho vissuto emozioni indimenticabili. Grazie ai tuoi consigli, ai tuoi insegnamenti e alla tua idea di calcio abbiamo raggiunto picchi inimmaginabili. È stato un onore e un piacere lavorare con te. Dispiaciuto per come è finita! Grazie, grazie davvero Mister!” ha scritto su Instagram Danilo Cataldi.