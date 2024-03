Fiorentina-Maccabi Haifa, Italiano: “Qualificazione ancora aperta. Miglioreremo sui rigori”

“Sappiamo quanto sarebbe bello alzare un trofeo insieme al nostro presidente”. A dirlo è il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano nella conferenza stampa della vigilia del match casalingo contro il Maccabi Haifa, gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La finale persa col West Ham nella scorsa stagione è ancora nella memoria dell’allenatore viola, che tiene alta la concentrazione della sua squadra dopo la vittoria per 4-3 all’andata. “Il concetto è chiaro: sono convinto che arriveranno qui per andare forte e provare a ribaltare il risultato – aggiunge -. Dobbiamo farci trovare pronti, sfidiamo un avversario di valore. Con grande merito siamo riusciti a vincere all’andata, ma la partita è ancora aperta e dobbiamo sfruttare il piccolo vantaggio”. “Il percorso dello scorso anno è stato strepitoso, in ogni partita non abbiamo mai gestito, abbiamo preparato ogni gara per vincere e ottenere il massimo – ricorda Italiano -. Questo ci ha permesso di arrivare fino in fondo. Domani dobbiamo cercare di proporre quello che abbiamo fatto all’andata. Ma dobbiamo ricordare che in Europa le squadre si trasformano da una partita all’altra”. Dopo il pareggio contro la Roma e il quinto rigore fallito nel 2024, il tema dei tiri dagli undici metri torna d’attualità alla vigilia di una sfida europea: “Purtroppo in campionato abbiamo questa maledizione che ci sta colpendo e dobbiamo metterla a posto. In allenamento in tanti hanno calciato, i rigoristi in particolare. Sono convinto che prima o poi rimetteremo a posto questa situazione”, ha aggiunto Italiano.