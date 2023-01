Lazio, Luis Alberto: “Si parla troppo del mio rapporto con Sarri. Io penso solo a lavorare”

Luis Alberto ha parlato ai canali ufficiali della Lazio, concentrandosi sul suo rapporto con il tecnico Maurizio Sarri: “Si parla troppo spesso del mio rapporto con il mister, io penso solo a fare il mio lavoro ogni giorno al meglio, a rimanere concentrato e con la testa libera per aiutare la squadra a vincere più partite possibili”. Poi sulla squadra: “Le vittorie contro Sassuolo e Bologna ci hanno dato tanta fiducia, soprattutto perché venivamo dalle partite contro Lecce ed Empoli, giocate bene ma che non siamo riusciti a portare a casa. Adesso dobbiamo continuare così puntando sempre al massimo in ogni gara, fino alla fine. Sarà dura, parliamo dei campioni d’Italia. Mi aspetto una gara difficile contro una squadra fortissima”.