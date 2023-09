Lazio, Lotito ai giovani arbitri: “Var e sponsor sulla maglia anche per il mio contributo. Confidiamo in voi”

“Mi trovo qui al Memorial Orlandini perché ci tenevo a esserci, i vertici dell’AIA sanno quanto ho dedicato a questa istituzione. Se oggi voi giovani arbitri avete a disposizione certe tecnologie, come goal line technology e Var, e anche lo sponsor sulla maglia, è anche per il mio contributo. Ho sempre pensato che l’arbitro è al di sopra delle parti, e deve essere dotato di passione ed equilibrio”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenuto al Memorial Vincenzo Orlandini organizzato dalle sezioni di Roma dell’Aia, così come riporta l’Ansa: “Confidiamo in voi. E’ tutta una questione di passione, non di coraggio: quando si ha passione si supera qualsiasi ostacolo. Io mi auguro che voi continuiate su questa strada”.