Inghilterra, Southgate via dopo gli Europei 2024: il sogno per la panchina si chiama Guardiola

L’avventura di Gareth Southgate sulla panchina dell’Inghilterra sembra essere giunta ai titoli di coda. La Federcalcio inglese ha infatti intenzione di cambiare guida tecnica al termine dell’Europeo del 2024 ed è già alla ricerca di un sostituto. Il sogno si chiama Pep Guardiola, ormai da sette anni sulla panchina del Manchester City, a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2025.

Ovviamente non sarà facile strappare il tecnico catalano a uno dei club più forti del mondo, tuttavia secondo il Daily Mail non è da escludere che Guardiola possa aver voglia di intraprendere una nuova avventura. L’unico appiglio per Southgate sembra essere vincere gli Europei; in caso contrario, la sua permanenza alla guida dei Tre Leoni ha le ore contate.