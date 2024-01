Lazio-Lecce, D’Aversa: “Dobbiamo concedere il meno possibile”

“Dobbiamo concedere il meno possibile, affrontiamo la Lazio nel suo stadio in un momento di forma positivo”. Lo ha detto il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa alla vigilia del match contro la Lazio in occasione della ventesima giornata di Serie A. Recuperato Almqvist che “ha lavorato interamente con la squadra in settimana e può partire dall’inizio”. Il calendario non sorride al Lecce, ma “prima o poi le partite le dobbiamo affrontare tutte”, sottolinea D’Aversa in conferenza stampa. “Pensiamo ad una gara per volta. Domani giochiamo fuori casa e abbiamo qualche assenza, ma pensiamo agli aspetti positivi. Dobbiamo concretizzare il più possibile e concedere poco ad una squadra che sta molto bene”, conclude.