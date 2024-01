Australian Open 2024, Murray: “Voglio restare più calmo, devo accettare di non poter controllare tutto”

Andy Murray è intervenuto al media day degli Australian Open 2024, classico appuntamento in cui i giocatori incontrano la stampa alla vigilia del primo Slam stagionale. Il numero 44 del mondo, alle prese con i suoi acciacchi fisici e da qualche anno anche con una protesi all’anca, pone i suoi obiettivi non solo a livello di risultati. “A livello tecnico ho lavorato su diversi aspetti che mi permetteranno di giocare meglio – spiega lo scozzese, cinque volte finalista a Melbourne – Il tennis però è molto complicato anche a livello mentale ed è difficile evitare i momenti di frustrazione, quando sai che puoi fare meglio di quel che fai vedere in campo. Dovrò cambiare mentalità per rimanere più calmo in campo. Vorrei essere più gentile con me stesso e con chi mi sta vicino nel team.”

“E’ facile dire di rimanere calmo e giocare punto dopo punto – prosegue Murray – ma poi in partita è molto difficile. Devo accettare di dover ridurre le mie aspettative, ci sono cose che non posso controllare appieno. Ho capito che in questa fase della carriera la mia frustrazione mi sta impedendo di esprimermi al mio meglio, cosa che non era mai successa in passato.” Per Murray gli Australian Open inizieranno contro l’argentino Etcheverry, con i precedenti che vedono i due in parità sull’1-1. In entrambi i casi grande battaglia in campo e partite combattutissime in tre set, sia a Indian Wells che a Basilea. “Contro Dimitrov a Brisbane sono stato vicino a vincere il match – conclude Murray – Non penso di aver giocato male, anche se ho perso ho lasciato il campo con tante sensazioni positive.”