Liga 2022/2023: il Maiorca vince e sogna l’Europa, Cadice ko e incubo zona retrocessione

Importante vittoria per il Maiorca contro il Cadice nella trentaquattresima giornata della Liga 2022/2023. Nell’anticipo del venerdì la squadra isolana ottiene un successo di misura per 1-0 firmato da Maffeo e così torna alla vittoria dopo alcune partite no e può ancora sognare l’Europa, visto che il settimo posto dista appena tre punti, anche se tutte le squadre che stanno davanti in classifica devono ancora giocare la loro partita. Bella partita dei padroni di casa che la sbloccano nel primo tempo e poi nella ripresa si difendono con ordine, trovando anche il raddoppio in pieno recupero con Lee ma con l’annullamento da parte del Var che conserva l’1-0 finale.

Viceversa, per il Cadice si tratta di una sconfitta assai pesante, perché con 35 punti il rischio è quello di ritrovarsi addirittura dentro alla zona retrocessione alla fine di questo quintultimo turno, o comunque in piena bagarre. Servivano i tre punti per provare a tirarsi fuori, invece la situazione ora si complica maledettamente.