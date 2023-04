Lazio-Juventus, gol di Zaccagni: che assist di tacco di Luis Alberto (VIDEO)

di Giorgio Billone 18

Il video del gol di Mattia Zaccagni in Lazio-Juventus, con lo splendido colpo di tacco da parte di Luis Alberto a smarcare il compagno. Azione perfetta dei biancocelesti, che affondano con Felipe Anderson e poi con un tocco geniale dello spagnolo smarcano per il gol del vantaggio (2-1) l’esterno di recente non convocato da Mancini. In alto ecco il video del gol del 2-1.